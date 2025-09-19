Prepariamoci insieme a Inter-Sassuolo, match in programma domenica sera a San Siro e valido per la 4a giornata di Serie A. Le ultimissime da Appiano e le probabili scelte di Chivu.
Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.
ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - In Primo Piano
Acerbi: "Il 5-0 contro il Psg non mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Il gol al Barcellona? Tutta la mia carriera racchiusa in un secondo"
Rivivi la diretta! Verso INTER-SASSUOLO, LAUTARO ancora in DUBBIO! Arriva il CAMBIO in PORTA? Le ULTIMISSIME
Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano
Asllani spiega: "Avevo tante offerte, ecco perché ho scelto il Torino". Poi ringrazia l'Inter e l'amico Calhanoglu
TS - Sommer e Maignan in scadenza: gli occhi di Inter e Milan su Caprile, il Cagliari ha già fissato il prezzo
Dalla Serie A alla Champions: Esposito debutta e si gode la fiducia di Chivu. Nell'attacco dell'Inter è un unicum
Rivivi la diretta! Dall'AJAX al SASSUOLO, ora l'INTER non si deve FERMARE: le ULTIME su LAUTARO. PIO e THURAM...
Verso Inter-Sassuolo, ancora lavoro in palestra per Lautaro: domani può rientrare in gruppo. Darmian...
Altre notizie
Venerdì 19 set
- 21:10 Serie A e Champions, avvio folle di stagione per Thuram. Tre gol e un assist nelle prime di campionato: non accadeva da 5 anni
- 20:55 M. Orlando: "Esposito ha tante qualità. Se sei la prima scelta dopo Lautaro e Thuram..."
- 20:41 Marinelli per Inter-Sassuolo: ottavo precedente con i nerazzurri per l'arbitro di Tivoli
- 20:26 Verso il Mondiale 2026, Italia-Norvegia in programma a San Siro il 16 novembre: biglietti in vendita da martedì
- 20:11 Pergolettese, il tecnico Curioni: "Inter U23 con grandi qualità e un mister esperto. Noi però stiamo bene"
- 19:57 Acerbi: "Il 5-0 contro il Psg non mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Il gol al Barcellona? Tutta la mia carriera racchiusa in un secondo"
- 19:42 Sala: "A Milano serve uno stadio da 70mila posti. Lavoriamo perché sia di proprietà dei club"
- 19:29 Schuster: "Il Barcellona subisce troppi gol. Prendete l'ultima semifinale Champions con l'Inter"
- 19:14 Player of the Week di Champions, Rashford batte tutti. Thuram dietro anche a Vlahovic
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-SASSUOLO, LAUTARO ancora in DUBBIO! Arriva il CAMBIO in PORTA? Le ULTIMISSIME
- 18:52 San Siro, dopo i lavori ecco cosa resterà del Meazza. Lo smaltimento del calcestruzzo costerà oltre 120 mln
- 18:39 Argentina, scelti i giocatori per il Mondiale U20: il Genoa non lascia partire Valentin Carboni
- 18:24 Ajax, Heitinga: "Buone sensazioni dal primo tempo con l'Inter, vogliamo portarle ad Eindhoven"
- 18:10 CF - Champions, arrivano subito i primi premi dalla UEFA: all'Inter spettano quasi 42 milioni
- 17:55 Thuram premiato per la doppietta all'Ajax: il francese inserito nel Team of the Week della Champions
- 17:41 Season Ranking Uefa, Cipro comanda. Italia decima in classifica
- 17:27 Inter, torna il pericolo Berardi: otto gol segnati in carriera ai nerazzurri (quattro a San Siro)
- 17:13 Ajax-Inter, la coppia d'attacco si prende la scena: Thuram anticipa Esposito
- 16:58 Bookies - L'Inter aspetta il Sassuolo da favorita. Un gol di Thuram paga 2,25, golosa la quota di Calhanoglu
- 16:44 Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano
- 16:30 Il 'bucato' con l'Ajax evoca un vecchio slogan pubblicitario: "Igiene sì, fatica no!"
- 16:16 Inter-Sassuolo, biglietti ancora in vendita a partire dal prezzo di 10 euro: tutte le info. Cancelli aperti dalle 18.45
- 16:02 Women’s Europa Cup, presentato il trofeo. L'Inter di Piovani pesca il KFF Vllaznia al secondo turno
- 15:48 Domani Udinese-Milan, Runjaic: "Soddisfatti dei punti raccolti fino qui, ma piedi per terra"
- 15:33 OM, De Zerbi: "Rosa forte con Pavard e gli altri giocatori esperti. Gol su corner? E' un po' la specialità di Benjamin"
- 15:18 UFFICIALE - Inter U23, tris di rinnovi: prolungamento pluriennale per Maye, Kamate e Zuberek
- 15:04 Qui Sassuolo - Esercitazioni specifiche nell'allenamento mattutino. Domani la conferenza pre-Inter di Grosso
- 14:50 Lecco, Mallamo promuove l'Inter U23: "Ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice affrontarli"
- 14:35 Juve, Tudor difende Di Gregorio: "C'entra qualcosina su uno dei 7 gol presi. Ma vedo portieri top fare cose da matti"
- 14:21 Milan, Allegri: "Il VAR non sarà mai oggettivo in tutte le situazioni, sbaglio io ad arrabbiarmi"
- 14:07 Serena: "San Siro manterrà la sua magia. Giusto che il nuovo stadio sorga nella stessa zona"
- 13:53 Sky - Inter-Sassuolo, Darmian in gruppo. Per Lautaro Martinez lavoro personalizzato sul campo: domani giornata decisiva
- 13:38 Asllani spiega: "Avevo tante offerte, ecco perché ho scelto il Torino". Poi ringrazia l'Inter e l'amico Calhanoglu
- 13:24 Bertola: "Pio Esposito avrà una grande carriera. Ma è un altro interista ad avermi impressionato"
- 13:10 Adani: "Inter, la società non è stata brava nella scelta dei giocatori. Chivu? Va ascoltato, merita sostegno"
- 12:56 Christillin: "Calciopoli e Moggi? C'è anche il passaporto falso di Recoba dell'Inter..."
- 12:42 TS - Thuram, mai un avvio così: già dal Sassuolo c'è una missione da compiere
- 12:28 Genoa, Vieira coccola Valentin Carboni: "Ha tantissima qualità, fisicamente sta bene"
- 12:14 Scavuzzo (vicesindaca Milano): "San Siro? Dopo il contratto mi aspetto un progetto. E sarebbe bello se..."
- 12:00 INTER-SASSUOLO, tocca a PEPO in PORTA? CAMBI ma non TROPPI: CHIVU riflette. Le ULTIME su LAUTARO
- 11:44 Prima giornata di Champions, Thuram candidato al premio di 'Player of the Week': con lui altri tre 'doppiettisti'
- 11:30 Frey: "Contro Sommer linciaggio mediatico. La finale di Champions è anche merito suo"
- 11:16 Vigilia di Inter-Sassuolo, domani la conferenza stampa di Cristian Chivu: ufficializzato l'orario
- 11:02 CdS - Lookman-Atalanta: scoppia la pace. Dopo il no estivo all'offerta dell'Inter...
- 10:48 CdS - Esposito ha incantato tutti contro l'Ajax: serviranno altre conferme, ma intanto...
- 10:34 Inter e Vicook firmano un nuovo accordo per le aree hospitality: i dettagli
- 10:20 Corsera - Lookman, caso chiuso e convocazione contro il Torino. Ma a gennaio...
- 10:06 Possi: "Ecco come portai i tre Esposito a Brescia. Presi anche Donnarumma, ma..."
- 09:52 TS - Sommer e Maignan in scadenza: gli occhi di Inter e Milan su Caprile, il Cagliari ha già fissato il prezzo
- 09:38 Martina (agente Dzeko): "E' vero, Pio Esposito assomiglia a Edin. Manca in un aspetto, ma..."
- 09:24 Corsera - Inter, avanza la Piomania: resistenza e maturità, adesso mancano i gol
- 09:10 CdS - Chivu, le scelte come segnali: per "aggiungere" servirà un po' più di tempo
- 08:56 CdS - Verso il Sassuolo: due recuperi importanti per Chivu
- 08:42 Alvini fece esordire Esposito tra i pro: "Ragazzo straordinario, diventerà un top del calcio italiano. Giocando ora nell'Inter si nota una cosa"
- 08:28 GdS - Chivu prepara il decollo: tre motivi per credere alla sgasata. E la condizione fisica...
- 08:14 GdS - Pio Esposito si è già preso l'Inter. E quell'intreccio di mercato con Lookman...
- 08:00 GdS - Chivu recupera Lautaro e cambia qualcosa: ecco Martinez, Bisseck, Sucic e Carlos Augusto
- 00:00 C'è ancora da lavorare tantissimo. C'è ancora da dimostrare
Giovedì 18 set
- 23:46 Klaassen ritrova gli ex compagni del 20esimo scudetto: gli abbracci prima della partita
- 23:32 Thuram come Crespo: doppietta volante all'Ajax. Finora solo loro due nella storia nerazzurra in Champions
- 23:18 Porto, prime parole per Karamoh: "Sono un combattente, mi sono preparato al meglio in estate"
- 23:04 UCL - Il Napoli non replica l'esordio dell'Inter dell'anno scorso: il City vince 2-0. Tutti i risultati
- 22:50 Rampulla: "Chivu ha lavorato su un'intelaiatura già ben organizzata, ci sta che l'Inter sia più avanti e quadrata della Juve"
- 22:35 Bustos ricorda l'arrivo all'Inter: "Il mio procuratore ha ricevuto la chiamata di Zanetti, non potevamo dire di no"
- 22:21 D'Angelo: "Esposito si rende conto che gli ultimi anni allo Spezia son stati importantissimi per la sua crescita"
- 22:07 Alcione, il pres. Gallazzi: "Marotta grande amico. La sfida con l'Inter U23 sarà più importante per noi"
- 21:52 Esposito festeggia sui social l'esordio in Champions League con l'Inter: "Buona la prima" e due cuori nerazzurri
- 21:38 Jeda: "La società ha avuto coraggio scegliendo Chivu, dovrà sostenerlo fino in fondo"
- 21:24 Cambiaghi racconta: "Ecco come è nata la trattativa con la Juventus e la differenza che c'è con l'Inter"
- 21:11 De Laurentiis: "Confido in Conte e negli acquisti fatti. Non disperiamoci se capiterà qualcosa di positivo"