Prepariamoci insieme a Inter-Sassuolo, match in programma domenica sera a San Siro e valido per la 4a giornata di Serie A. Le ultimissime da Appiano e le probabili scelte di Chivu.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
