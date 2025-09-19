Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese l'estate scorsa accostato anche all'Inter, parla a Tuttosport della sfida vinta contro l'Inter. "È una spinta in più, come però lo è stato vincere a Pisa: due partite che hanno fatto capire per primi a noi stessi le qualità che abbiamo. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada", afferma il difensore, che domani affronterà il Milan.
Bertola ha giocato insieme a Pio Esposito l'anno scorso a La Spezia. "È fortissimo, avrà una grandissima carriera e sono sicuro che si ritaglierà il suo spazio pure all’Inter. È forte, fisico ma sa pure giocare con la palla e per la squadra: ha tutto per stare a grandissimi livelli". Ammette, però, che ad averlo impressionato è "Marcus Thuram: è un giocatore che ha tutto, fisico e velocità".
Autore: FcInterNews Redazione
