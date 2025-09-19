Sebastian Frey prende le difese di Sommer parlando a Radio Tv Serie A. "C'è stato un linciaggio mediatico. Poteva fare molto di più perché è un grande portiere, lo ha dimostrato perché se l'Inter va in finale di Champions è anche merito suo", dice Frey.

"Ha dimostrato contro il Barcellona di essere un top. Con la Juve poteva fare molto di più, ma non sono d'accordo che venga rimesso in discussione", aggiunge l'ex portiere.