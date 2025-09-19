In vista del big match di domenica contro il PSV Eindhoven, il tecnico dell'Ajax John Heitinga vuole ripartire dalle cose positive viste nella gara di mercoledì contro l'Inter: "Sarà fantastico portare la nostra esperienza in Champions League a Eindhoven. È un buon passo avanti e vogliamo vedere un'ulteriore crescita nella squadra", afferma Heitinga. "Abbiamo buone sensazioni che nascono dal primo tempo e dobbiamo costruire su quei buoni momenti".

Heitinga spiega poi cosa si aspetta dai suoi uomini: "Andiamo a Eindhoven per ottenere un risultato. Sono curioso di vedere fino a che punto possiamo fare il passo successivo nel processo che stiamo attraversando come squadra. Voglio rivedere gli aspetti delle ultime partite e vedere i progressi. Questi progressi sono visibili nelle ultime partite, ma non ancora nei novanta minuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di mostrarli per tutta la partita".