C'è un solo interista nel Team of the Week scelto dalla UEFA per la prima giornata della Champions League ed è, ovviamente, Marcus Thuram. L'attaccante francese, MVP di Ajax-Inter con una doppietta, trova un posto nella Top 11 al fianco di Kane e viene premiato per la grande prestazione offerta alla Johan Cruijff Arena contro i Lancieri

Sezione: Copertina / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi
vedi letture
Print