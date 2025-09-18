Intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it, Jeda ha condiviso il suo parere sulla Serie A e, in generale, sull’avvio dei club in cui ha militato da calciatore nei rispettivi campionati. Nell’estratto dell’intervista, l’ex attaccante ha parlato dell’Inter e di Cristian Chivu, reduce dalla preziosa vittoria di Amsterdam ma già sotto di 6 punti dalla vetta in campionato dopo appena 3 giornate.



Chivu avrà la forza di risollevare l’Inter o i nerazzurri hanno rischiato a scegliere un allenatore così giovane e poco avvezzo, ancora, alle pressioni dei grandi club dal punto di vista della panchina?

“Chivu si è preso una grossa responsabilità nello scegliere di accettare di diventare il dopo Simone Inzaghi. Dopo il supporto e il coraggio dimostrati dalla società nerazzurra nello sceglierlo, ora serviranno le stesse cose per sostenerlo, da questo dipenderà il futuro dell’Inter. I dirigenti dovranno credere in lui fino in fondo e non abbandonarlo alla prima difficoltà, nonostante le tante critiche ricevute dai tifosi. Per questi ultimi viene quasi naturale prendersela con l’allenatore, ma i dirigenti non devono fare lo stesso errore”.