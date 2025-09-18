La UEFA ha reso noto che nell'edizione della Champions League 2025/26 ci sarà spazio anche per le spiegazioni di alcuni episodi arbitrali in cui c'è stato l'utilizzo del VAR. Uno dei casi finiti sotto la lente d'ingradimento riguarda Ajax-Inter e la decisione dell'arbitro Michael Oliver di revocare il rigore inizialmente concesso ai nerazzurri per un trattenuta di Youri Bass su Marcus Thuram. Richiamato al monitor per l'on field review, il fischietto britannico ha alla fine deciso di cancellare il penalty perché l'attaccante si era liberato della marcatura in modo irregolare. Una decisione che la UEFA ha incluso nella lista degli episodi spiegati in breve video.

Gli altri casi menzionati riguardano Bayern Monaco-Chelsea (gol annullato per fuorigioco a Palmer), PSG-Atalanta (rigore assegnato per fallo di Musah), Liverpool-Atletico Madrid (rigore tolto agli inglesi), Olympiacos-Pafos (revoca cartellino rosso per l'ex nerazzurro Taremi) Slavia Praga-Bodo Glimt (rigore tolto ai cechi) e Real Madrid-Marsiglia (espulsione di Carvajal).