Chivu pensa a qualche cambio di formazione per l'appuntamento di domenica sera, quando a San Siro arriverà il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. Secondo i colleghi di Sky Sport è ipotizzabile un ritorno di Acerbi al centro della difesa, mentre a centrocampo scalpitano Sucic e Frattesi per avere una maglia da titolare al fianco dell'intoccabile Calhanoglu.

In avanti Thuram è certo del posto ma il grosso dubbio è legato a Lautaro, che oggi si è allenato con una seduta personalizzata: se smaltirà il dolore alla schiena il Toro potrà tornare titolare, altrimenti non è da escludere una nuova chance dal 1' per il baby Esposito.