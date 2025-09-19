Anche il Corriere dello Sport conferma le ottime notizie da Appiano Gentile per quanto riguarda Lautaro e Darmian, gli unici due indisponibili di Amsterdam (il capitano era in panchina, ma con le scarpe da ginnastica ai piedi).

Le loro condizioni sono in continuo miglioramento e già oggi potrebbero tornare in gruppo con il resto dei compagni. In particolare - secondo il Corsport - il Toro scalpita con l’obiettivo di riprendersi il posto in attacco e ieri si è allenato in palestra per smaltire del tutto i fastidi alla schiena che l'hanno condizionato negli ultimi giorni. "Anche alla luce delle fatiche europee, per il tecnico romeno si tratta di due recuperi importanti per domenica sera", si legge. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
