Anche il Corriere dello Sport conferma le ottime notizie da Appiano Gentile per quanto riguarda Lautaro e Darmian, gli unici due indisponibili di Amsterdam (il capitano era in panchina, ma con le scarpe da ginnastica ai piedi).

Le loro condizioni sono in continuo miglioramento e già oggi potrebbero tornare in gruppo con il resto dei compagni. In particolare - secondo il Corsport - il Toro scalpita con l’obiettivo di riprendersi il posto in attacco e ieri si è allenato in palestra per smaltire del tutto i fastidi alla schiena che l'hanno condizionato negli ultimi giorni. "Anche alla luce delle fatiche europee, per il tecnico romeno si tratta di due recuperi importanti per domenica sera", si legge.