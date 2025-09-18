Mattatore di serata e premio di migliore in campo sulla Gazzetta dello Sport per Thuram (8): "Ciao polemiche, questo sono io. Ammonito subito, si scuote con un destro che sibila minaccioso. E’ il segnale. Dopo un rigore cancellato decolla due volte da calcio d’angolo come a Torino. Stavolta ride ed esulta per validissimi motivi".

Buonissima prova anche per il compagno di reparto del francese, Esposito (7): "Bravo, ragazzo. La schiena di Lautaro gli spalanca l’occasione sognata: subito titolare in Champions, dopo averla studiata per tanto tempo nella ludoteca di Appiano. Piace nel gioco di sponda, incassa qualche fallo. E’ abbastanza per il momento".

Dopo la pessima prova con la Juve, si scuote Sommer (7): "Inevitabilmente inquieto, temendo di essere più fuori che dentro, esprime la fierezza del campione: la parata su Godts lanciato da solo è notevole. E fondamentale, perché sul ribaltamento Thuram segna l’1-0".

Da evidenziare anche il contributo di Calhanoglu (7): "Il pressing di Klaassen lo obbliga a muoversi molto in cerca di visibilità. Calcia i due angoli che servono a edificare la vittoria. Mattoni di qualità che spengono gli ardori dell’Arena: niente male, no?".

La rosea riesce a trovare anche un insufficiente, ovvero Mkhitaryan (5,5): "A Chivu era piaciuto molto a Torino, da qui la decisione un po’ sorprendente di confermarlo. Da ultimo uomo brucia un pallone molto pericoloso che poteva costare carissimo. E nella ripresa merita un giallo ingenuo. Così così".

Per il resto, De Vrij e Dumfries guadagnano il 6,5 nella loro patria. Sufficienti Akanji, Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi e Zielinski. Senza voto Carlos, Bonny e Sucic.

Chivu 6,5: "Cambia, è vero, ma il minimo indispensabile. Alla fine sono tre le novità rispetto alla Juve, compreso il forfait obbligato di Lautaro. L’Inter non risplende ma risponde. Con praticità, proprio come chiedeva l’allenatore".