Federico Dimarco ha elogiato Francesco Pio Esposito ai microfoni di Sky Sport dopo il successo interista ad Amsterdam, con il quale i nerazzurri hanno esordito in Champions: "Penso che sia innanzitutto una grande persona, è un lavoratore che cerca di migliorare ogni giorno. E' un giocatore forte, non tanti fanno una prova così alla prova in Champions. Deve continuare così perché è molto utile", ha detto Dimash.