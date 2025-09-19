Lele Adani vede una Serie A 'non spettacolare, ma equilibrata', un torneo nel quale 'il campo può cambiare le carte' nei piani alti della classifica con il Napoli che si propone come "un po' davanti alle altre pretendenti". Tra queste ultime, l'ex difensore indica anche l'Inter, con una postilla rispetto a quanto successo in estate: "L'Inter resta forte, competitiva, gioca per vincere il campionato e andare avanti in Champions - la premessa di Adani espressa in esclusiva per Panorama -. Chivu merita sostegno e di essere ascoltato dalla società, la quale non è stata brava nella scelta dei giocatori: sono arrivati profili che non aggiungono valore, ma alternative. Il rinnovamento che il tecnico romeno forse poteva iniziare non è stato supportato".