La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari degli anticipi e posticipi dalla decima alla dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Ebbene, come si legge nel comunicato, l'Inter U20 di Benny Carbone giocherà sabato 1° novembre, alle 13, ospitando a Interello il Frosinone. Dopodiché sarà ospite della Roma domenica 9 novembre, con kick-off sempre all'una. Terminata la sosta per far spazio alle nazionali, i nerazzurrini scenderanno in campo ancora di domenica per sfidare, tra le mura amiche, il Torino. Tutti e tre i match saranno trasmessi in diretta da Sportitalia.