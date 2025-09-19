Domani sera, l'Udinese si presenterà al cospetto Milan da quarta della classe, in virtù di uno score più che positivo di un pari e due vittorie, una delle quali di prestigio ottenuta a San Siro contro l'Inter. "Bisogna dire che abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada da fare è ancora tanta - ha sottolineato Kosta Runjaic in conferenza stampa -. Bisogna tenere l'attenzione sempre alta nel corso della stagione, sarà tutta un'altra storia rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora davanti al Milan e ai nostri tifosi proveremo a fare una buona prestazione. Sta a noi continuare su questo trend, dobbiamo restare con i piedi per terra, vogliamo più costanza rispetto all'anno scorso, per riuscirci dobbiamo pensare giornata per giornata e dare tutto ogni partita pensando di vincere".