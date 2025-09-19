Diego Placente, CT della Nazionale argentina Sub20, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il Mondiale di categoria, in programma dal 27 settembre al 20 ottobre e che vedrà i giovani dell'Albiceleste attesi da un girone con Cuba, Australia e Italia. La grande sorpresa e stella della squadra è Gianluca Prestianni del Benfica. Ci sono anche alcune defezioni come quelle di Franco Mastantuono e Claudio Echeverri, che come previsto non sono stati ceduti in prestito dai rispettivi club, Real Madrid e Bayer Leverkusen.

Stessa sorte è toccata a Valentin Carboni: l'attaccante del Genoa non ha avuto il via libera dal club rossoblu e pertanto non potrà sfidare gli Azzurri. Ci sarà invece quel Mateo Silvetti che l'Inter aveva adocchiato nei mesi scorsi prima che firmasse con l'altra Inter, quella di Miami nella MLS statunitense.