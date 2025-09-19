L'agente storico di Edin Dzeko, Silvano Martina, parla a Tuttosport della somiglianza tra il bosniaco e Francesco Pio Esposito. "Lui a Edin somiglia davvero - dice Martina - La prima volta che ho visto Esposito, lui giocava ancora nell’Under 21 e mi ha proprio ricordato Dzeko per i movimenti in campo. Gli auguro di segnare tanti gol come lui, perché parliamo di un giocatore che ne ha segnati quasi 400 in carriera".

"Già averlo visto giocare in quel modo mi fa credere che siamo davanti a un ragazzo che ha davvero un grande potenziale - prosegue l'agente -. Inoltre mi è molto piaciuta la lucidità con cui ha parlato di cosa deve ancora migliorare: sono convinto anch’io che debba essere più esplosivo nei primi metri, ma questo fa parte del percorso di crescita. Di certo il fatto che da attaccante si sia posto come obiettivo primario quello di aiutare la squadra è molto positivo".