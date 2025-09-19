Nuova partnership annunciata dall'Inter nella giornata di oggi. Come si legge in un comunicato della società, "Inter e Vicook lanciano una collaborazione per elevare a nuovi standard l’accoglienza delle aree hospitality nerazzurre, che a partire dalla stagione 2025/26 offriranno a tutti gli ospiti il gusto firmato famiglia Cerea".

"L’eccellenza del servizio Vicook valorizzerà con proposte su misura l’esperienza di tutte le aree ospitalità, fino a Skylounge e Skybox - si legge -. L’accordo con la società di ristorazione esterna legata al celebre Da Vittorio di Brusaporto è tra le novità che animeranno le aree di Corporate Hospitality in occasione delle partite casalinghe, alcune ancora da svelare nell’avvio di stagione".

Sezione: News / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print