Lautaro Martínez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus. Per il capitano dell'Inter quello bianconero è una sorta di sortilegio, visto che solo contro il Genoa (571) l’attaccante argentino ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.