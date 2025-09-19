Allenamento mattutino per il Sassuolo, domenica sera avversario dell'Inter a San Siro nella quarta gironata di Serie A. Dopo una prima fase di riscaldamento e torello la squadra neroverde ha svolto esercitazioni di sviluppo manovra, conclusioni in porta ed esercitazioni specifiche per reparto. Domani, sabato 20 settembre, il tecnico Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa alle ore 12:00 per presentare il match contro i nerazzurri.

