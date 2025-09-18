Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha elogiato la prestazione di Pio Esposito contro l'Ajax, all'esordio in Champions League: "Io non lo conosco a fondo, l’ho visto giocare qualche vola, ma è bello come si è mosso in simbiosi con Thuram. Vuol dire che è intelligente, sa vedere il gioco, sa posizionarsi. Vuol dire tantissimo. La cosa più bella di questo giocatore è il controllo di palla. È fantastico, fisicamente riesce a tenere la Champions. Giocare con questa qualità mi ha impressionato", ha detto Capello.