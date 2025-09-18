Ancora una buona prestazione per Manuel Akanji, sempre più a proprio agio nella nuova squadra. Lo svizzero ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria dell'Inter in casa dell'Ajax: "Tutti mi hanno aiutato a sentirmi meglio in campo stasera. Sono molto contento della mia posizione in campo, i miei compagni di reparto mi hanno aiutato e io sono stato in una zona più avanzata rispetto alle abitudini".