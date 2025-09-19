Copione rispettato solo in parte al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile rispetto alle indicazioni che erano arrivate ieri: Matteo Darmian ha superato la lombalgia che lo aveva tenuto ai box contro l'Ajax e si è allenato regolarmente in gruppo, al contrario di Lautaro Martinez che, per un leggero fastidio alla schiena, oggi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo dopo il lavoro in palestra di ieri. L'obiettivo del Toro è mettersi a completa disposizione di Cristian Chivu per Inter-Sassuolo di domenica sera, e in questo senso sarà decisiva la seduta di rifinitura di domani. Lo riporta Sky.