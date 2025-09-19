Non poteva che essere Marcus Thuram il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Ajax-Inter. L'attaccante francese ha superato il compagno di reparto Pio Esposito, secondo e Stefan de Vrij, arrivato terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 4.47%

Akanji 0.24%

De Vrij 9.59%

Bastoni 0.08%

Dumfries 0.73%

Frattesi 0.08%

Calhanoglu 2.76%

Sucic 0.16%

Dimarco 0.57%

Thuram 48.46%

Esposito 31.87%

Carlos Augusto 0.33%

Zielinski 0.16%

Bonny 0%

Sucic 0.16%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PARTITE:

THURAM 16 PT.

CALHANOGLU E SUCIC 5 PT.

ESPOSITO E BARELLA 3 PT.

AKANJI, BASTONI, DE VRIJ E LAUTARO 1 PT.