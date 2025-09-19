Non poteva che essere Marcus Thuram il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Ajax-Inter. L'attaccante francese ha superato il compagno di reparto Pio Esposito, secondo e Stefan de Vrij, arrivato terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 4.47%
Akanji 0.24%
De Vrij 9.59%
Bastoni 0.08%
Dumfries 0.73%
Frattesi 0.08%
Calhanoglu 2.76%
Sucic 0.16%
Dimarco 0.57%
Thuram 48.46%
Esposito 31.87%
Frattesi 0.33%
Carlos Augusto 0.33%
Zielinski 0.16%
Bonny 0%
Sucic 0.16%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PARTITE:

THURAM 16 PT.
CALHANOGLU E SUCIC 5 PT.
ESPOSITO E BARELLA 3 PT.
AKANJI, BASTONI, DE VRIJ E LAUTARO 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 17:13
Autore: Redazione FcInterNews.it
