Archiviato con diversi spunti positivi il match perso per dettagli contro il Real Madrid all'esordio in Champions, l'Olympique Marsiglia si proietta verso Le Classique che domenica sera lo metterà di fronte ai campioni d'Europa del PSG. Con credenziali diverse rispetto alla passata stagione, secondo Roberto De Zerbi: "Al Bernabéu non eravamo gli stessi dell'anno scorso al Vélodrome contro il PSG, quest'anno ho una squadra forte: Aguerd, Pavard, Aubameyang, Gouiri... Ce ne sono tanti, ci sono anche giocatori esperti - ha spiegato il tecnico italiano in conferenza stampa -. La squadra deve parlare un linguaggio universale, che viene dalla testa, con lo stesso spirito di gioco e la stessa mentalità. Dobbiamo migliorare nel gioco e nella mentalità. È un percorso, spero che arriveremo a questo obiettivo il prima possibile".

L'OM può anche contare su un'arma in più, gli schemi da corner, come evidenziato da De Zerbi: "Li calciamo meglio, così ci sono più probabilità di segnare. Greenwood e Gouiri tirano bene. Aubameyang, se lo metti in area, segna. Così come Pavard, è un po' una sua specialità. Vorrei che Balerdi si liberasse un po' sui calci piazzati perché ha le qualità".