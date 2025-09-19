I primi tre giorni di partite dei tabelloni principali delle coppe europee, nella settimana dedicata esclusivamente alla Champions League, lanciano Cipro in vetta al season ranking che regala un posto nella massima competizione europea del prossimo anno alle prime due classificate.

Come detto, Cipro è avanti con 5.759 punti, davanti alla Danimarca con 5.625 e al Portogallo con 5.200. Quarta l'Inghilterra a 5.055, seguono Belgio a 4.900, Polonia a 4.875, Spagna a 4.500, Germania a 4.428, Azerbaijan a 4.375 e decima l'Italia a 4.142.

Il ranking è influenzato dal numero di squadre presenti per ogni federazioni: Cipro, ad esempio, ne ha 4, l'Italia ne ha 7.