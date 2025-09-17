Le statistiche di Manuel Akanji promettono bene anche nel palcoscenico della Champions League. Nella scorsa edizione del torneo, infatti, il difensore svizzero ha completato il 90% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità: si tratta di un dato che, come evidenzia Opta, nessun altro giocatore nel ruolo dell'ex City è riuscito a eguagliare tra coloro che hanno tentato almeno duecento passaggi in questo fondamentale.