Seconda trasferta consecutiva per il Genoa, che dopo il Como è pronto a sfidare il Bologna lontano dal Ferraris. Durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblu Patrick Vieira parla brevemente anche di Valentin Carboni, fantasista argentino in prestito dall'Inter: "Carboni ha tantissima qualità, è entrato contro il Como benissimo. Anche lui fisicamente sta bene", le parole del francese.