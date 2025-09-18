Come è nata la trattativa con la Juventus? Michela Cambiaghi racconta a TMW i motivi che l'hanno spinta a lasciare l'Inter Women per trasferirsi in bianconero: "Quando ho saputo che c'era l'interesse della Juve sono stata contenta - ammette -. Penso che nel femminile in Italia è il club che ha vinto di più, ha le strutture migliori. Era uno step successivo che volevo fare e sono contenta di essere qui"

Quanto ha inciso Canzi nella scelta di venire alla Juve?

"Io l'ho vista giocare l'anno scorso e ero molto curiosa di questo modo di giocare con l'uno contro uno. È un calcio molto verticale che a me piace e penso che si adatti molto bene alle mie caratteristiche".

Che differenze ha notato tra Inter e Juventus?

"Nella mentalità, perché c'è una mentalità di una squadra che è abituata a vincere, senza fare rivalità, però nel femminile comunque la Juve ha vinto tanto e io non ho mai vinto, quindi sto cercando di assorbire questa mentalità di entrare in campo sempre per i tre punti. Poi a livello di strutture, come ho già detto penso che sia il club migliore in Italia, insieme anche alla Fiorentina che ha appena fatto il centro sportivo, e quindi già il fatto di avere una propria struttura si lavora sicuramente meglio, e quindi per noi giocatrici questo fa la differenza".

Avete avuto la “paura” di non passare in Women’s Cup e che partita ti aspetti contro l’Inter?

"Forse la paura no, però il sentore che poteva accadere, però al tempo stesso sentivo nell'aria che era come se non si volesse pensare a questa cosa, perché non doveva accadere. Quindi dovevamo solo pensare a vincere. Sulla partita con l'Inter ci abbiamo già giocato un mese fa e sappiamo che sarà una partita difficile, perché penso che quest'anno sia la squadra con cui ci giocheremo tutto. Forse la Roma, in questa stagione, sarà un punto di domanda. Però penso che l'Inter è un po' più forte, perché la Roma è stata un po' ricostruita quest'anno, mentre l’Inter nella scorsa stagione ha vissuto un'annata di costruzione. Quindi sarà sicuramente una partita tosta e entreremo in campo per vincere".