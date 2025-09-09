L’unico precedente nell’era moderna tra Inter e Juventus giocato già alla terza giornata di andata risale al 14 settembre 2013 a San Siro. Si affrontarono i nerazzurri all'epoca allenati da Walter Mazzarri, reduce da un avvio a punteggio pieno, e i bianconeri di Antonio Conte. Il match si concluse sul punteggio di 1-1, coi gol arrivati nella ripresa nel giro di soli tre minuti: Mauro Icardi, ben servito da Ricky Álvarez, firma il vantaggio nerazzurro, ma Arturo Vidal risponde subito su assist di Kwadwo Asamoah, entrambi poi finiti negli anni successivi proprio all'Inter. 

Il precedente assoluto più precoce resta però quello del campionato 1939/40, quando l’Ambrosiana Inter travolse la Juventus per 4-0 alla prima giornata. Una vittoria fragorosa che fu da preludio alla vittoria del titolo a fine stagione da parte dei meneghini.

Sezione: Stats / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 17:25 / Fonte: Lega Serie A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print