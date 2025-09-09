L’unico precedente nell’era moderna tra Inter e Juventus giocato già alla terza giornata di andata risale al 14 settembre 2013 a San Siro. Si affrontarono i nerazzurri all'epoca allenati da Walter Mazzarri, reduce da un avvio a punteggio pieno, e i bianconeri di Antonio Conte. Il match si concluse sul punteggio di 1-1, coi gol arrivati nella ripresa nel giro di soli tre minuti: Mauro Icardi, ben servito da Ricky Álvarez, firma il vantaggio nerazzurro, ma Arturo Vidal risponde subito su assist di Kwadwo Asamoah, entrambi poi finiti negli anni successivi proprio all'Inter.
Il precedente assoluto più precoce resta però quello del campionato 1939/40, quando l’Ambrosiana Inter travolse la Juventus per 4-0 alla prima giornata. Una vittoria fragorosa che fu da preludio alla vittoria del titolo a fine stagione da parte dei meneghini.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Stats
Altre notizie
- 19:00 liveChe FINE ha fatto il VERO BARELLA? INVOLUZIONE o PAUSA? L'INTER lo aspetta
- 18:51 Ad Appiano si rivedono Calhanoglu, Dumfries, Zielinski e De Vrij, l'Inter li accoglie anche sui social: "Sono tornati"
- 18:37 UFFICIALE - Il Fenerbahce sceglie l'erede di Mourinho: Tedesco firma un biennale
- 18:23 Serie C, presidenti e rappresentanti si sono ritrovati oggi nella sede di Sky. Marani: "Maggior visibilità ai club"
- 18:08 Borussia Dortmund, intervento chirurgico per Brandt: sarà a disposizione per il debutto Champions
- 17:54 Mondiale per Club, grande successo di pubblico negli stadi e su DAZN: In Italia registrati 28 mln di contatti
- 17:39 Udinese, Davis: "San Siro è uno stadio storico, mai avrei pensato di poter fare un gol lì"
- 17:25 Juve-Inter alla terza giornata, solo una volta un precedente così 'precoce' nell'era moderna
- 17:10 Biffi, pres. Assolombarda: "San Siro, club e Comune trovino intesa nell'interesse di entrambi"
- 16:56 Zambrotta: "Sabato spero vinca la Juve! Ecco i duelli che più mi stuzzicano"
- 16:42 Ajax, rischio prima esterna di Champions senza tifosi: possibile divieto di trasferta a Marsiglia
- 16:28 Van Dijk: "L'Inter è un club ambizioso come me. So che qui crescerò molto, voglio vincere"
- 16:14 Verso Juve-Inter, stamattina la prima seduta settimanale agli ordini di Chivu. Alla Pinetina si sono rivisti i primi 4 nazionali
- 16:00 Buffon: "Obiettivo centrato, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ripartiamo dall'unione del gruppo"
- 15:45 RSI - Svizzera-Slovenia 3-0, altra serata quasi in pantofole per Akanji: 'soffoca' con facilità Sesko
- 15:30 Surplace Ausilio: ancora nessuna risposta all'offerta dell'Al-Hilal. Il club spinge, lui deve capire cosa fare
- 15:17 Adani: "Chivu è un allenatore credibile, la sua idea di calcio è molto alta. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
- 15:03 Cassano: "L'Inter voleva Fabregas, però ho fiducia nella scelta di Chivu. L'idea era cambiare identità"
- 14:48 Vigilia di Juventus-Inter con la conferenza stampa di Cristian Chivu: appuntamento alle 14
- 14:34 CdS - Dumfries subito a razzo: ora Juve e Ajax. E adesso con Akanji alle spalle...
- 14:20 Bergomi: "L'autogol di Bastoni? Errore più grave rispetto a quello commesso da Locatelli"
- 14:05 Dalmat: "Tra i fratelli Thuram preferisco Marcus. Diouf davvero forte, deve migliorare in un aspetto"
- 13:52 Juve, Cambiaso: "Peccato non esserci contro l'Inter. Ci sarà da soffrire e soffriremo"
- 13:38 Svizzera, Akanji torna a casa con sei punti e due clean sheet: "Inizio perfetto nel girone di qualificazione ai Mondiali"
- 13:24 Capello: "Juve-Inter indicativa soprattutto per i nerazzurri. Chivu ha ottime idee, va capita una cosa"
- 13:10 La 'Refcam' esordisce in Juve-Inter, De Siervo: "Esperienza sempre più coinvolgente e immersiva per il pubblico"
- 12:55 Modric: "Sucic molto forte, non è arrivato all'Inter per caso. Derby? Spero mi rispetti e non vada troppo forte"
- 12:41 Cuadrado: "Inter squadra forte anche se non ha vinto nulla. Derby d'Italia? Sarà una bella battaglia"
- 12:28 Akanji, l'Inter dopo la Svizzera: "Zero minuti giocati col Manchester City? Adesso spero che le cose cambino"
- 12:14 Sala: "San Siro? Delibera entro settimana prossima o non ce la faremo"
- 12:00 PAZZA ITALIA, male BASTONI e BARELLA. Occhio a FRATTESI: ASSIST non banale e un MESSAGGIO a CHIVU
- 11:44 Sucic: "Ai Mondiali non ci penso, ho molti impegni tra Inter e Croazia. Modric? Con lui diventi doppiamente forte"
- 11:30 ESCLUSIVA VIDEO - Jovetic: "Inter e Napoli per lo Scudetto. La sconfitta col PSG? Stagione nuova. E con Sucic..."
- 11:16 TS - Inter U23, gioiello Topalovic: per il grande salto è solo questione di tempo
- 11:02 Qui Juventus - Stop Conceiçao: improbabile la sua presenza contro l'Inter
- 10:49 UFFICIALE - Van Dijk all'Inter, ma è per la femminile: l'olandese all'Inter fino al 2028
- 10:34 TS - Juve-Inter, Tudor pensa al rilancio di Vlahovic dal 1': il punto
- 10:20 UFFICIALE - Inter, nuovo accordo: Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner del club
- 10:06 TS - David, il retroscena: i perché del no all'Inter e della scelta per la Juventus
- 09:52 Pagelle TS - Israele-Italia, brutto approccio per Barella. Tra gli interisti si salva solo Frattesi
- 09:38 TS - Bremer-Akanji, la sfida dei giganti: lo svizzero ha tre sedute prima di esordire con la Juve
- 09:24 TS - Difesa Inter, occhi su Koulierakis: prezzo e intenzioni dei nerazzurri tra gennaio e l'estate
- 09:10 Pagelle CdS - Bastoni il migliore in difesa. Dimarco, Barella e Frattesi: 6,5
- 08:56 Veron controcorrente: "Inter più avanti della Juve nonostante le critiche. Chivu? Contano qualità e personalità. E segnalo un ragazzo fortissimo"
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco prezioso. Ok Bastoni, Barella e Frattesi
- 08:28 GdS - Verso la Juve: da oggi tornano i nazionali. Lautaro e Thuram saranno gli ultimi
- 08:14 GdS - Calhanoglu in ritardo e ora rischia il posto: Sucic e Diouf scalpitano. E Chivu riflette...
- 08:00 Opta - Nazionale, secondo pokerissimo di fila: non era mai successo nella storia azzurra
- 00:50 Bergomi: "Scudetto, l'Inter parte dietro a Napoli e Juve. Sulle italiane in Champions..."
- 00:20 Croazia, il poker al Montenegro fa felice Dalić: "Più vicini al nostro obiettivo". Poi parla di Perisic
- 00:00 Nell'ora più buia
- 23:55 Sportske Novosti - Croazia-Montenegro, Sucic da 6,5 in pagella: "Tra i più attivi nel 1° tempo"
- 23:40 CAFA Nations Cup, l'Iran di Taremi beffato in finale dall'Uzbekistan: "Perdere non significa fallire"
- 23:26 Di Gennaro: "Se l'Inter perde contro la Juve potrebbe iniziare una mini crisi"
- 23:11 Bagatti: "Le squadre U23 non mi entusiasmano. I giovani possono crescere anche senza quel progetto"
- 22:57 Nazionale, Gattuso dopo il 5-4 con Israele: "Siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi. Ma non è una critica ai ragazzi"
- 22:43 Folle Italia a Debrecen: battuto 5-4 Israele dopo una partita rocambolesca. Autogol di Bastoni
- 22:39 InterNazionali - Akanji, altri 90' nel motore: tre punti e clean sheet con la Svizzera. Vince anche la Croazia di Sucic (fuori al 70')
- 22:22 EA FC 26, per il secondo anno consecutivo Lautaro è il miglior giocatore di Serie A: ecco l'overall
- 22:07 Matri: "Per lo scudetto dico Napoli, l'Inter ha fatto diversi cambiamenti dopo Inzaghi"
- 21:53 UEFA, riunione tra i 108 club qualificati alle prossime Coppe. Marchetti: "Collaborazione essenziale"
- 21:38 Anche Pellissier vota Lautaro: "Attaccante più completo della Serie A, si avvicina al mio modo di giocare"
- 21:24 videoZanetti incontra i tifosi che hanno scritto alla 'Posta del Capitano': "La mia storia all'Inter è anche la vostra"
- 21:10 Pallone d'Oro, la serata di gala a Parigi il 22 settembre: Ruud Gullit e Kate Scott saranno i cerimonieri
- 20:55 Pasta e pollo, dopo Dumfries ci 'casca' anche Heggem del Bologna: "Che shock al ristorante"
- 20:41 M. Orlando: "L'Inter deve rispondere dopo il ko contro l'Udinese. Chivu? Sotto esame anche lui"
- 20:27 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: pari pirotecnico dell'U-18, l'U17 a valanga sul Novara
- 20:12 Donati: "Ogni personaggio della squadra del Triplete mi ha lasciato qualcosa. Mou indimenticabile, a Materazzi devo tantissimo"
- 19:57 TyC Sports - Ecuador-Argentina, Scaloni ha deciso: Lautaro titolare
- 19:43 InterNazionali - Akanji e Sucic fanno il bis: i due nerazzurri titolari con le rispettive selezioni