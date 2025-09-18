Due volte in gol ieri sera e due volte di testa, Marcus Thuram ci ha preso gusto e continua a prendere a capocciate e a insaccare palloni. Quest'anno segna quasi solo così, avendo realizzato quattro dei cinque gol svettando più in alto di altri. Quanto fatto ieri sera vale al Tikus un posto speciale nella storia: fino ad oggi infatti soltanto un altro giocatore era riuscito a segnare una doppietta di testa in una partita di Champions League, ovvero Hernan Crespo. Il sopraccitato dato non si verificava dal 2002, ma la curiosa coincidenza è che Valdanito, come Thuram ieri sera, aveva segnato la sua doppietta aerea proprio alla Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax.