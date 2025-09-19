Arrivano solo buone notizie dall'attacco nerazzurro per Chivu. Thuram decisivo con la doppietta di Amsterdam, Pio Esposito promosso al debutto da titolare in Champions e Lautaro pronto a scaldare i motori: in vista del Sassuolo - come scrive stamane la Gazzetta dello Sport - il tecnico romeno torna ad avere l'abbondanza nel reparto offensivo.

In particolare, Chivu potrà di nuovo contare sul capitano, rimasto in panchina mercoledì sera per un problema alla schiena. Durante la ripresa di ieri ad Appiano, l'argentino ha lavorato in palestra, ma il fastidio è da considerarsi smaltito: oggi è atteso in gruppo. Stesso discorso per Darmian. In vista del Sassuolo, possibile l'avvicendamento tra i pali con Martinez titolare. In difesa pronto Bisseck, mentre a centrocampo riecco Sucic e Carlos Augusto. Davanti, come detto, torna la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.