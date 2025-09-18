Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramonana ha commentato la vittoria sull'Ajax per 2-0.

"Bella serata. Due gol per Thuram in forma strepitosa e due assist per Calha dopo i due gol contro la Juventus. Qualcuno lo voleva vendere per pochi spicci a 31 anni, è un giocatore che fa sempre la differenza. Vittoria importantissima perché arriva in trasferta in Champions senza prendere gol, si parte bene. Sommer ha fatto una grandissima partita sullo 0-0 ed è stato decisivo dopo le polemiche. Esposito ha giocato una partita clamorosa".