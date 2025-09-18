È l'Inter a uscire indenne dalla Cruijff Arena ieri sera nel faccia a faccia con l'Ajax, match valido per la prima di Champions League che la squadra di Cristian Chivu inaugura con una vittoria per 2-0 firmata da Marcus Thuram. La gara andata in scena ad Amsterdam è stata la cornice per una serata di grandi emozioni per un protagonista a testa: da un lato l'allenatore nerazzurro, storico ex capitano dei lancieri, dall'altro l'attuale capitano degli olandesi Davy Klaassen, ex nerazzurro nella stagione del ventesimo scudetto. L'ex interista, prima del fischio d'inizio, si è preso qualche minuto per riabbracciare i vecchi compagni di Milano con i quali ha scambiato sorrisoni e sentiti abbracci.

