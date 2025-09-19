Elia Caprile, portiere del Cagliari, è finito nei radar di Milan e Inter. L'estremo difensore dei sardi, secondo Tuttosport, è sotto monitoraggio degli scout delle due società. Entrambi i portieri titolari delle due milanesi, Maignan e Sommer, sono in scadenza di contratto alla fine della stagione.

Il patron Giulini ha però chiesto 20 milioni per il suo portiere al Torino, che aveva provato a prendere il giocatore durante l'ultima sessione estiva, poco dopo aver riscattato il cartellino dal Napoli per 8 milioni.