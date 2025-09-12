Contro la Juventus in campo l'Inter spera di essere trascinata da Calhanoglu e Barella. Il centrocampista turco continua ad avere numeri importanti: dal suo arrivo in Italia nel 2017/18 è l’unico calciatore capace di collezionare almeno 50 gol e 50 assist in Serie A, 50 reti e 58 passaggi vincenti.

Accanto a lui Nicolò Barella: con almeno un assist in ciascuna delle ultime dieci stagioni, è uno dei due giocatori a riuscirci insieme a Matteo Politano.