La UEFA ha candidato quattro 'doppiettisti' al premio di 'Player of the week' per quanto riguarda la prima giornata della League Phase di Champions League. Tra i nominati, ovviamente, c'è anche Marcus Thuram, autore di due gol di testa nella vittoria dell'Inter sull'Ajax della Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Assieme al francese in lizza ci sono anche Francisco Trincao (due gol nel 4-1 dello Sporting Lisbona al Kairat), Marcus Rashford (due gol nella vittoria del Barcellona sul campo del Newcastle) e Dusan Vlahovic, capace di dare il là alla rimonta della Juve che alla fine ha strappato in extremis il 4-4 contro il Borussia Dortmund.