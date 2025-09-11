Juventus-Inter di sabato sera sarà solo il secondo scontro diretto in panchina tra Cristian Chivu e Igor Tudor. Il primo incrocio è andato in scena nella scorsa stagione, al Tardini: era 23 aprile e il Parma si impose 1-0 sulla Juventus grazie al gol decisivo di Pellegrino, segnato nel recupero del primo tempo.

Più precedenti, invece, se si prendono in considerazione le carriere dei due in campo: il bilancio anche qui sorride al romeno, che contro il croato ha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ecco le statistiche nel dettaglio:

Juventus-Roma 2-2 (2003/04)

Roma-Juventus 4-0 (2003/04)

Roma-Siena 0-2 (2004/05)

Siena-Roma 0-2 (2005/06)