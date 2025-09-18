Serata nera per il Napoli campione d’Italia che non riesce a replicare l’impresa dell’Inter dello scorso anno in casa del Manchester City e prima perde Di Lorenzo restando in dieci uomini, poi è costretto a veder festeggiare due volte i padroni di casa e inaugura con un ko il ritorno in Europa, sconfitta firmata da Haaland e Doku.

Esordio europeo amaro per gli eurorivali dell’Inter del Kairat Almaty che cadono sotto i duri colpi dei padroni di casa dello Sporting che calano un sonoro poker e guadagnano i primi tre punti dell’anno. Nel finale i kazaki accorciano le distanze con il gol di Edmilson Santos. Ma non c’è più tempo per tentare di cambiare le sorti del match e finisce 4-1 a Lisbona.



Vittoria larga anche quella ottenuta dell’Eintracht Francoforte che ha sventolato una manita ai danni del Galatasaray di Mauro Icardi, entrato al 55esimo al posto di Lemina. Aveva illuso il gol in apertura di match della squadra turca, poco dopo la mezz’ora si scatena la furia tedesca: finisce 5-1.



Vince anche il Barcellona in casa del Newcastle, dove Marcus Rashford torna a respirare aria inglese e ad esultare: è l’ex United l’uomo partita della serata grazie alla doppietta che consegna i primi tre punti ai blaugrana. Nel finale Gordon fa 2-1 gasando il pubblico di casa ma l'entusiasmo non basta e finisce con il successo degli spagnoli.