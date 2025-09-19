Ferdinando Possi è il talent scout che ha portato a Brescia i fratelli Esposito dopo un provino a cui si presentano duemila ragazzi. "I fratelli Esposito ci balzano subito all’occhio. Impossibile non notarli. Tre fratelli che giocano a calcio e bene per l’età, come fai a non notarli?", dice. All'epoca Salvatore aveva dieci anni, Sebaastiano otto e Pio nemmeno sei.

"Era il più piccolo, ma ti catturava l’occhio. Innanzitutto per la fisicità già superiore ai suoi coetanei, ma poi anche per come stoppava la palla, per come puntava la porta. Una vera e propria folgorazione. Prendiamo i tre Esposito, ma anche un certo Gianluigi Donnarumma - svela -.. Solo che per lui ci volevano altri 30.000 euro, la società fa altre scelte e dopo averlo portato a Brescia per un provino dobbiamo rimandarlo a Castellammare di Stabia".