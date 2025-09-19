L'Inter torna a San Siro per la terza volta nelle prime quattro giornate di Serie A. Domenica sera l'avversario sarà il Sassuolo, con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. Il club nerazzurro fa sapere ai tifosi interisti che hanno ancora l'opportunità di acquistare i tagliandi per assistere alla sfida a partire da 10€.

"I biglietti possono essere acquistati online a partire da 10€ e nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45 - si legge -. Sarà inoltre operativo anche il ticket corner presso l’Inter Store Castello, con orario continuato 10:30-19:30". L'apertura dei cancelli è invece fissata per le 18.45.