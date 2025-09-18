Ha fatto discutere in Olanda l’analisi di Wout Weghorst dopo la sconfitta dell’Ajax contro l’Inter alla Johan Cruijff Arena. Ai microfoni di Ziggo Sport, l’attaccante ha sorpreso tutti sostenendo che i Lancieri avessero giocato “davvero bene” e che avrebbero meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio. “Pensavo che saremmo stati dominanti, ma siamo stati molto bravi nei duelli - ha commentato -. A tratti li abbiamo messi sotto pressione e il piano preparato ha funzionato piuttosto bene”.

Parole che non sono state digerite dal doppio ex Wesley Sneijder, oggi opinionista nello stesso studio televisivo. L’ex centrocampista dell’Inter ha risposto con tono netto: “Penso che Wout debba riflettere e trarre una nuova conclusione domani. Sono completamente in disaccordo con lui. L’unica cosa su cui posso concordare è che quella sia una sua opinione”.

Sneijder ha rincarato la dose, contestando il giudizio del connazionale: “Forse lui la vede così, ma il 99% dei nostri spettatori l’ha pensata in modo diverso. Dopo una partita del genere, se hai toccato quattro palloni e vinto cinque colpi di testa, non puoi dire di aver fatto una bella prestazione. Quella palla l’ha colpita di testa e passata, ma in realtà a nessuno”.