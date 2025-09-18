L'UEFA aggiorna il ranking dei club dopo due giorni di partite della prima giornata di Champions League. Il Real Madrid resta in vetta con 125.500, davanti al Bayern Monaco con 116.250 e all'Inter, che resta terza a 115.250.

Quarto il Liverpool a 109,500, seguono Manchester City a 108.750, il Paris Saint-Germain a 102.500 e il Borussia Dortmund a 91.750. Ottavo il Bayer Leverkusen (91.250), davanti a Barcellona (89.250) e Benfica (83.750) per chiudere la top ten. Per trovare un'altra italiana bisogna andare al quattordicesimo posto (Roma, 80.500). 

Data: Gio 18 settembre 2025 alle 12:42
