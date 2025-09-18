Allenamento pomeridiano al Mapei Football Center per il Sassuolo, avversario dell'Inter in campionato domenica sera a San Siro. Dopo una prima fase di riscaldamento, i neroverdi hanno svolto sviluppo manovra, esercitazione specifica per reparti, palle inattive e sul finire di sessione partite a campo ridotto. La squadra nella giornata di domani si allenerà mattino. 

Data: Gio 18 settembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi
