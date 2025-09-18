Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Juve Stabia, il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo si è soffermato anche su Francesco Pio Esposito, avuto ai suoi ordini nell'esperienza in Liguria e fresco di esordio in Champions League: "Ho visto la partita dell’Inter di ieri, ma non sapevo delle sue parole - ha detto ai giornalisti presenti in sala stampa -. È un ragazzo con la testa sulle spalle e si rende conto che gli ultimi due anni qui sono stati importantissimi per la sua crescita personale. Calcisticamente è un calciatore che migliorerà ancora tanto, anche grazie ai compagni e allo staff di prim'oridne con cui potrà allenarsi ogni giorno. È bello venire ricordati, e la frase di ieri ci onora e non è scontata".