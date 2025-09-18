Nuova avventura per José Mourinho che torna in Portogallo e al Benfica, club che aveva già allenato nel 2000 e con il quale aveva esordito da allenatore in prima squadra. Dopo l'ufficialità, lo Special One si è presentato ai tifosi delle Aquile: "Ho così tante emozioni, ma credo che l'esperienza mi aiuti a controllarle" ha esordito prima di celebrare la storia de los Encarnados: "Sono l'allenatore di uno dei club più grandi del mondo. Sono passati 25 anni, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. Sono stati 25 anni in cui ho avuto l'opportunità di lavorare per i club più grandi del mondo. E per concludere questo discorso, come rappresentante di questo club, vorrei dire che nessuno degli altri grandi club che ho avuto l'opportunità di allenare mi ha fatto sentire più onorato, responsabile o motivato di essere l'allenatore del Benfica. Le parole a volte si lasciano trasportare dal vento, ma i fatti no, e la promessa è chiarissima: vivrò per il Benfica, per la mia missione. Sono uscito di casa e ho detto 'ci vediamo domenica'".

Sulla sua carriera

"Per alcuni, ho due curriculum: uno che è durato un certo periodo e un altro che rappresenta, diciamo, una fase meno fortunata della mia carriera. La parte negativa della mia carriera, la parte drammatica della mia carriera, mi ha portato a giocare due finali europee negli ultimi cinque anni. Arrivo al Benfica in una fase diversa della mia carriera e come persona. Ci trasformiamo in meglio. Sono più altruista, meno egocentrico, penso meno a me stesso e al bene che posso fare per gli altri, alla gioia che posso portare agli altri".

Ancora sulla propria carriera

"La prima volta al Benfica era all'inizio di una carriera, e oggi sono in un momento di grande maturità, e posso dire oggettivamente che se qualcuno si aspetta che io concluda la mia carriera tra quattro o cinque anni, si sbaglia. Sarò io a decidere quando la concluderò, e la concluderò quando sentirò di non avere più la stessa passione. Il presidente sa che è vero... Ciò che è cambiato è che oggi ho più fame di quanto non ne avessi 25 anni fa, in una fase completamente diversa, da un punto di vista umano".

Cosa è rimasto invariato del Mourinho di 25 anni fa?

"Ciò che non è cambiato affatto è che sono ossessionato nel vincere la prossima partita. Questa è la mia essenza. Cosa c'è di diverso? Sono più maturo; praticamente tutto nel calcio diventa un déjà vu. È molto difficile che accada qualcosa che non ho mai incontrato prima".

Pensi che questo sia il contesto ideale per tornare?

"Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe; non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico, non lo era. Ovviamente, ho dato tutto fino all'ultimo giorno. Allenare il Benfica è tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo".

Cosa diresti al Mourinho di 25 anni fa?

"Direi: 'Hai fatto tutto bene'. Per come è andata la mia carriera, penso di aver fatto tutto bene. Ovviamente, non ho fatto tutto bene; ho sbagliato molto, ho preso molte decisioni sbagliate, ma penso che le cose siano andate bene per me".