Durante la conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Juve-Verona, Igor Tudor ha preso le difese di Michele Di Gregorio, giocatore finito nel mirino della critica dopo gli ultimi due match in cui i bianconeri hanno subito otto gol tra Inter e Borussia Dortmund: "Io vedo tante partite durante la settimana e mi capita di dire in ognuna di queste: 'Mamma mia. Se questo errore lo fa il mio portiere, io mi arrabbio'. Ma Di Gregorio non fa questi errori. Invece ci sono portieri top, che giocano in squadre di livello, che fanno robe da matti. Dei sette gol che abbiamo subito, Di Gregorio c'entra qualcosina su uno di questi. Io sono contento di Di Gregorio", ha spiegato il tecnico croato.