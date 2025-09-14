Un confronto che ha raggiunto il suo apice nel 1972 con la finale di Rotterdam, quando l'Ajax di Johan Cruijff stese l'Inter allenata da Giovanni Invernizzi vincendo per 2-0 grazie ad una doppietta dell'asso del calcio olandese. Ma anche una sfida, quella tra Ajax e Inter, che sul massimo palcoscenico europeo non si vede da quasi 20 anni: l'ultimo precedente risale infatti agli ottavi di finale dell'edizione 2005-2006, quando l'Inter ha vinto complessivamente 3-2 col 2-2 dell'andata grazie ai gol di Dejan Stankovic e Julio Cruz nel secondo tempo a rimontare l'iniziale doppio vantaggio dei Lancieri e l'1-0 del ritorno firmato ancora una volta dal Drago.

Le due squadre si sono affrontate anche nella prima fase a gironi 2002/03: l'Inter si è imposta 1-0 in casa e 2-1 in trasferta, con Hernán Crespo autore di tutti e tre i gol. Nel match di San Siro era presente, in qualità di capitano dell'Ajax, anche l'attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu.