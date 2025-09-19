Ospite sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'A Tutta C', Andrea Mallamo, giovane centrocampista del Lecco, torna anche sul successo di misura arrivato nel match contro l'Inter U23: "L’Inter ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice affrontarli - ammette -. Abbiamo vinto 1-0, ma la partita è stata dura. Giocare all’U-Power è stato bello. Credo che le squadre Under-23 siano una buona idea: diventano un ponte tra la Primavera e la prima squadra. In Serie C si trova un calcio duro, fatto di esperienza e furbizia, e affrontarlo aiuta molto i giovani a crescere".