La Nazionale italiana, per la prima volta nella sua storia, ha segnato cinque gol in due partite consecutive. Un record che la squadra di Gennaro Gattuso ha centrato grazie al folle 5-4 di Debrecen contro Israele arrivato tre giorni dopo il pokerissimo imposto all'Estonia, in quel di Bergamo. Lo evidenzia Opta

