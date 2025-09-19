"San Siro è un brand internazionale, Inter e Milan hanno vinto svariate coppe in quello stadio. Mi fa piacere che il nuovo impianto nascerà in quella zona e non fuori città. Certo, quello vecchio sarà demolito. Ma la sua anima resterà". Così parla Aldo Serena a La Repubblica in relazione al futuro dello stadio.

Serena ricorda l'esordio a 18 anni, il ricordo più bello quando segnò la prima rete ("Impazzii di felicità. Ero un ragazzo, all’epoca mai avrei pensato di poter giocare e addirittura segnare con la maglia nerazzurra addosso") e il più doloroso ("La finale d’andata di Coppa Uefa del 1991, giocavamo con la Roma. La mia ultima volta a San Siro e con l’Inter. Finii la mia avventura in nerazzurro con un infortunio").

Secondo l'ex attaccante il nuovo impianto manterrà l'atmosfera speciale che ha già ora. "Ho giù vissuto una trasformazione di San Siro, ci ho giocato prima dei lavori fatti per i Mondiali di Italia 90, quando non c’era la copertura dell’anello superiore e le persone si potevano spostare da una curva all’altra, non c’erano barriere. Era uno stadio diverso da quello che è diventato dopo, ma la magia è rimasta. Sarà così anche in futuro. Alla fine, uno stadio è un manufatto di cemento, a renderlo vivo sono i tifosi. La loro passione non andrà via".